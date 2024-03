TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

14 min 58 s

Russie : Poutine remporte un 5e mandat avec 87,28% des suffrages

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Guerre en Ukraine, mort d'Alexeï Navalny et réponse à la France : que retenir du discours de Vladimir Poutine après sa réélection pour un nouveau mandat de 6 ans avec plus de 87% des voix ? Décryptage avec Françoise Daucé, sociologue, membre du CERCEC et Cécile Vaissié, docteure en sciences politiques, spécialiste de la Russie.