TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 40 s

Russie- Ukraine : "La guerre au XXIème siècle

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

L'Ukraine reçoit des armes modernes de la part des pays occidentaux. Qu?en est-il de l?arsenal russe que l?on disait plus performant au début de l?agression ? Comment comprendre la guerre en Ukraine, les stratégies et tactiques qui y sont mises en ?uvre ? C'est la question fondamentale au c?ur de l'ouvrage "La guerre au XXIème siècle - le retour de la bataille" de Thibault Fouillet, directeur associé à l'Institut de Stratégie et de Défense.