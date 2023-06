Russie : Wagner abandonne sa révolte, Prigojine va en Biélorussie

Les hommes d'Evguéni Prigogine n'étaient plus qu'à quelques 300 kms de Moscou lorsqu'ils ont reçu l'ordre, finalement, de faire demi-tour. Après 24 heures de confusion et de crainte de guerre civile, Evgueni Prigogine, a donc renoncé à ses desseins. C'est le président Biélorusse qui a joué le médiateur entre son homologue russe, Vladimir Poutine, et le tempétueux chef de la milice Wagner.