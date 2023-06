Russie : Wagner se rapproche de Moscou

Par TV5MONDE

Une enquête pour "mutinerie armée" vient d'être ouverte par le parquet général contre Evgueni Prigogine. Le chef de Wagner et ses 25.000 hommes sont entrés en rébellion et dénoncent des frappes russes sur les camps de son groupe paramilitaire déployés en Ukraine. On en parle Yurri Clavilier, analyste géostratéqique.