Russie/Etats-Unis : sommet en Alaska entre Trump et Poutine

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

Vendredi aura lieu la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une déclaration commune est prévue à l'issue de cette réunion, selon Moscou et Washington.