Rwanda : le retour ,progressif de la diaspora

Par TV5MONDE MARIAM KONE

L'élection présidentielle rwandaise est prévue lundi 15 juin. Cette année, le nombre de Rwandais de la diaspora a triplé sur la liste électorale. Et depuis une décennie, ils sont de plus en plus nombreux à tenter un retour au pays, malgré le traumatisme du génocide.