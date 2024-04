TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 18 s

Rwanda : Nkombo, l'île rescapée du génocide

Par TV5MONDE MARIAM KONE

Sur l'île de Nkombo, la plus grande île rwandaise et la plus proche du Congo, de la langue aux coutumes, on se croirait davantage dans le pays voisin, la RDC. Cette particularité a permis aux habitants de Nkombo d'échapper à la propagande génocidaire en 1994. Sur les plus de 14 000 habitants à l'époque, seulement quatre ont été tués.