Salvador : un fauteuil à vie

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

Le président Nayib Bukele, proche allié de Donald Trump, va pouvoir se représenter indéfiniment. Le Parlement a adopté, jeudi 31 juillet, une réforme constitutionnelle abolissant la limite du nombre de mandats du chef de l'État. Elle prévoit aussi l'abolition du second tour de scrutin, et l'allongement du mandat présidentiel de cinq à six ans.