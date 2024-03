TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 54 s

Santé : le fléau de l'obésité

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

Une étude du journal scientifique britannique The Lancet révèle que l'obésité toucherait un milliard d'individus à travers le monde. Un chiffre qui a doublé chez les adultes, en 30 ans. Et c'est encore pire chez les plus jeunes.