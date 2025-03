TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Séisme en Birmanie : la Thaïlande en renfort

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

De nouvelles secousses ont frappé, ce dimanche 30 mars, Mandalay, deuxième ville de Birmanie, proche de l'épicentre du puissant séisme de vendredi. Le bilan s'élève désormais à plus de 1 700 morts et trois fois plus de blessés. La Thaïlande voisine, elle aussi touchée, a envoyé plus d'une cinquantaine de secouristes. Correspondance depuis Bangkok d'Aurélia Rusek.