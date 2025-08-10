Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
2 min 34 s
Sénégal : le recyclage d'une ancienne base militaire française
Le
10 Aoû. 2025 à 13h17 (TU)
Mis à jour le
10 Aoû. 2025 à 13h18 (TU)
Par
TV5MONDE
CLEMENT BONNEROT
Le 18 juillet, l'armée française restituait au Sénégal sa dernière base militaire, à Ouakam. Depuis, un collectif plaide pour transformer ces 35 hectares en parc public, un "poumon vert" dans une capitale toujours plus bétonnée.
