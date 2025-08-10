TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 34 s

Sénégal : le recyclage d'une ancienne base militaire française

Par TV5MONDE CLEMENT BONNEROT

Le 18 juillet, l'armée française restituait au Sénégal sa dernière base militaire, à Ouakam. Depuis, un collectif plaide pour transformer ces 35 hectares en parc public, un "poumon vert" dans une capitale toujours plus bétonnée.