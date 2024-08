TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Sénégal : le secteur de la presse en crise

Par TV5MONDE CLEMENT BONNEROT, FLORENT CREBESSEGUES

Depuis une semaine, les journaux Suñu Lamb et Stades ne sont plus disponibles à la vente au Sénégal. Les syndicats se disent inquiets des difficultés traversées par la presse dans le pays et le gouvernement prône une réorganisation du secteur.