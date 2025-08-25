TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 27 s

Sénégal : manque de maîtres-nageurs et noyades à répétition

Par TV5MONDE CLEMENT BONNEROT

Depuis début juillet, plus d'une cinquantaine de cas de noyades ont été recensés sur les plages très fréquentées de Dakar et de sa banlieue. De nombreux sites ne sont pas surveillés à cause du manque de maîtres-nageurs.