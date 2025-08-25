Aller au contenu principal
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
2 min 27 s
Sénégal : manque de maîtres-nageurs et noyades à répétition
Le
25 Aoû. 2025 à 16h15 (TU)
Mis à jour le
25 Aoû. 2025 à 16h19 (TU)
Par
TV5MONDE
CLEMENT BONNEROT
Depuis début juillet, plus d'une cinquantaine de cas de noyades ont été recensés sur les plages très fréquentées de Dakar et de sa banlieue. De nombreux sites ne sont pas surveillés à cause du manque de maîtres-nageurs.
