Serbie : deuxième soir d'affrontement entre manifestants et partisans du pouvoir

Depuis plusieurs mois les Serbes manifestent régulièrement pour demander la démission du gouvernement et la tenue d'élections anticipées. Des rassemblements jusqu'ici, restés pacifiques. Ce 14 août, pour le 2e soir consécutif, des violences entre manifestants et partisans du président nationaliste serbe Aleksandar Vucic ont éclaté.

Depuis plusieurs mois, la Serbie est le théâtre de manifestations régulières, mais ces dernières semaines ont marqué un tournant avec l'émergence de violences inédites. Ce jeudi soir, des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, illustrant une escalade des tensions dans le pays.

(Re)voir Serbie : dans les rues contre la corruption

37 arrestations

La deuxième nuit consécutive de heurts a vu l'arrestation de 37 manifestants et a laissé 42 policiers blessés. Jusqu'à présent, les rassemblements avaient été pacifiques, mais la situation semble s'aggraver. Les manifestants, animés par une énergie renouvelée, ne semblent pas prêts à céder, même en plein mois d'août, une période habituellement calme. Cette détermination pourrait être un mauvais présage pour le gouvernement en place.



Novi Sad, située à une centaine de kilomètres de Belgrade, est devenue le cœur de la contestation. Des locaux du parti progressiste serbe, actuellement au pouvoir, ont été saccagés, et la police a fait face à des attaques d'une violence inédite depuis des années. C'est dans cette ville que la protestation a pris racine, suite à un tragique accident en novembre 2024. L'effondrement du toit de la gare ferroviaire avait causé la mort de 16 personnes, un drame rapidement attribué à la corruption gouvernementale.



Un contexte explosif

Le président de la République a réagi en accusant les manifestants de vouloir plonger le pays dans une guerre civile. Cette déclaration souligne la gravité de la situation et la polarisation croissante entre le gouvernement et les citoyens. Alors que les tensions continuent de monter, l'avenir politique de la Serbie reste incertain.



Les manifestations en Serbie révèlent un mécontentement profond et une défiance croissante envers le gouvernement. Alors que les appels à des élections anticipées se multiplient, la situation reste tendue et imprévisible. La réponse du gouvernement et l'évolution des manifestations dans les semaines à venir seront déterminantes pour l'avenir du pays.