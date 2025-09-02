Chargement du lecteur...
Serbie : manifestation à Belgrade

Le
02 Sep. 2025 à 08h10 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
ANTOINE DELPIERRE
Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Belgrade et dans le reste du pays pour réclamer de nouvelles élections, refusées le président Vucic.
