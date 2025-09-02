Aller au contenu principal
Chargement du lecteur...
Chargement du lecteur...
2 min 11 s
Serbie : manifestation à Belgrade
Le
02 Sep. 2025 à 08h10 (TU)
Mis à jour le
02 Sep. 2025 à 08h16 (TU)
Par
TV5MONDE
ANTOINE DELPIERRE
Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Belgrade et dans le reste du pays pour réclamer de nouvelles élections, refusées le président Vucic.
International
À la une
Défense européenne
381 milliards d’euros en 2025: vers des "sommes record" dépensées par l'UE pour sa défense
International
Kim Jong Un en Chine pour un moment historique avec Xi et Poutine
Afrique
Centrafrique : qui est Anicet-Georges Dologuélé, candidat à la présidentielle renonçant à sa nationalité française?
International
En Afghanistan, course contre la montre pour trouver des rescapés du séisme
International
Brésil: le destin de Bolsonaro entre les mains de la Cour suprême
International
La France exige la "libération immédiate" des onze employés de l'ONU arrêtés au Yémen
États-U nis
Assemblée générale de l’ONU: le refus de visas à la délégation palestinienne est-il légal ?
International
Faire de Gaza "une riviera du Moyen-Orient": "The Great Trust", le projet de Donald Trump pour le Moyen-Orient
Terriennes
"Insoutenable", "enfer": les sages-femmes de Mayotte en souffrance dans la plus grande maternité de France
International
Le Vietnam a fêté ses 80 ans d'indépendance avec une parade sans précédent
