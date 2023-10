TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 36 s

Siège complet de la bande de Gaza et deuil des Palestiniens

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

Le siège complet par Israël de la bande de Gaza, c'est l'isolement de l'enclave palestinienne. Plus d'électricité, plus d'eau, plus de gaz. Un blocus qui pénalise en premier lieu les civils.