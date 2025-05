TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

10 min

Singapour : le dialogue Shangri-La s'ouvre ce vendredi

Par TV5MONDE ESTELLE MARTIN

Emmanuel Macron a ouvert les débats en évoquant Gaza et l'Ukraine. Décryptage avec notre éditorialiste Slimane Zeghidour et Emmanuel Véron, spécialiste de la Chine contemporaine et de relations internationales.