TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 9 s

Slovaquie : pour ou contre Moscou, question centrale des législatives

Par TV5MONDE SOPHIE GOLSTEIN

À la veille des élections législatives, samedi 30 septembre, deux formations sont au coude-à-coude : le parti libéral pro-occidental et le parti populiste pro-Kremlin de l'ancien premier ministre Robert Fico. La campagne a été marquée par la question migratoire et le soutien, ou non, à l'Ukraine.