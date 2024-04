Slovaquie : présidentielle, un scrutin qui s'annonce serré

La Slovaquie, pays membre des 27 et qui a une frontière avec l'Ukraine, est ce 6 avril , aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle, entre d'un côté, le pro-européen, Ivan Korcok, et de l'autre, Peter Pelligrini, soutenu par le 1er ministre nationaliste et pro-russe Robert Fico. Un scrutin extrêmement serré si l'on en croit les derniers sondages.