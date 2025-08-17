TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 1 s

Sommet à Anchorage : des concessions territoriales en vue d'un accord de paix ?

Par TV5MONDE PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

Lors de la réunion des présidents américain et russe à Anchorage, Vladimir Poutine aurait proposé d'annexer des pans entiers de l'Est de l'Ukraine. Un plan que soutiendrait Donald Trump, mettant la pression sur Volodymyr Zelensky.