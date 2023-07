Sommet Union européenne-Celac : enjeux et blocages

Le troisième sommet UE-CELAC réunit à Bruxelles les dirigeants de l'Union européenne et de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC). Le sommet vise la signature d'un accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, un accord qui est négociation depuis des années. Pour en parler Maurice Lemoine, spécialiste de l'Amérique Latine, ancien rédacteur en chef du "Monde diplomatique" et Saskia Bricmon, députée européenne belge du groupe des Verts.