Soudan : des milices sans aucune limite (3/5)

Par TV5MONDE

Troisième volet de notre série inédite de reportages au Soudan. Un an et demi de guerre, sans merci avec, d'un côté l'armée soudanaise accusée de bombardements de civils et de blocage de l'aide humanitaire, en face, les milices des Forces de Soutien Rapide à l'origine de viols, de tortures, de massacres.