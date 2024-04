TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Soudan : les risques de famine sont bien réels

Par TV5MONDE SERAPHINE CHARPENTIER

C'est l'alerte émise par les Nations unies ce vendredi. La guerre qui oppose deux chefs rivaux depuis 1 an a fait plusieurs milliers de morts et au moins 8 millions et demi de déplacés, dont plusieurs ont trouvé refuge en Ouganda.