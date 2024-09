TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 17 s

Space X : la première sortie spatiale privée de l'Histoire

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

Mission accomplie pour SpaceX qui entre dans l'histoire, avec la toute 1ère sortie spatiale privée, réalisée par deux astronautes non professionnels. Une aventure à haut risque, retransmise en direct et visionnée par plus de 2 millions de personnes.