3 min 40 s

Spectacle : "Trop drôle pour mourir" de l'humoriste Mamari

Par TV5MONDE NICOLAS GEORGE

L'humoriste franco-rwandaise Mamari parle de santé mentale, de psychiatrie et surtout de son expérience, avec une certaine dose d'autodérision. Comment, grâce aux éclats de rires, peut-on briser les tabous et traiter de sujets sensibles ?