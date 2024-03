TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 26 s

Sumatra : inondations et glissements de terrain ont fait au moins 26 morts

Par TV5MONDE JULES LALANNE LARRIEU

Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'île de Sumatra provoquant des inondations et des glissements de terrain. Le bilan est lourd : au moins 26 morts et plus de 10 personnes disparues selon les services de secours.