Syrie : Bachar al-Assad est-il de nouveau fréquentable ?

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Comment expliquer le retour en force de Bachar al-Assad sur la scène internationale ? Pourquoi le président syrien Bachar al-Assad est-il toujours en place après 12 ans d'une guerre au bilan effroyable ? Plus de 500.000 morts, plus de 2 millions de blessés et 13 millions de déplacés. éléments de réponse avec Adel Bakawan, Directeur du Centre Français de Recherche sur l'Irak et David Rigoulet-Roze chercheur associé à l?IRIS et rédacteur en chef de la revue "Orients Stratégiques?.