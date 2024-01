TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 22 s

Syrie : de nombreux agriculteurs abandonnent leurs terres

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

Près de 13 ans après le début de la guerre civile en Syrie, de plus en plus d'agriculteurs abandonnent leurs terres. En cause, le conflit mais aussi la sécheresse.