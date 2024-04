TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 38 s

Taiwan : des centaines de personnes toujours sous les décombres

Par TV5MONDE ELSA ASSALIT

Les secouristes taïwanais sont engagés dans une course contre la montre pour tenter de retrouver d'éventuels survivants du séisme. Les vidéos et les témoignages affluent pour décrire la violence de ce séisme, en particulier dans l'est de Taïwan.