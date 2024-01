TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

11 min 6 s

Taïwan : des élections sous le regard de la Chine

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

C'est l'une des élections les plus sensibles de ce début d'année. J-2 avant la présidentielle et les législatives à Taïwan, un territoire qui cristallise les tensions entre la Chine et les États-Unis. Après deux mandats, Tsai Ing-wen s'apprête à quitter le pouvoir.