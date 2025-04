TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Tarifs douaniers : un renversement de l'ordre économique mondial ?

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Les États-Unis imposent une surtaxe de 10% à une grande partie des produits entrant sur leur territoire. L'Asie et l'Afrique sont particulièrement touchées, la Chine, elle, a opté pour une réponse ferme. Alors, jusqu'où peut aller la guerre commerciale entre Pékin et Washington et à quel point l'économie mondiale va-t-elle être déstabilisée ? Décryptage avec nos invités : les économistes Pierre Jaillet et Jean-Joseph Boillot.