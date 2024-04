TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 37 s

Tchad : accueil des réfugiés soudanais, une hospitalité mise à rude épreuve

Par TV5MONDE Carol VALADE

La lutte pour le pouvoir entre les généraux soudanais s'étire depuis un an et a plongé le pays dans le chaos. Des centaines de milliers de Soudanais ont choisi l'exode pour fuir les combats. Les Tchadiens de l'Est ont ainsi accueilli près de 600.000 réfugiés soudanais. Cet afflux accentue la pression sur les terres et les maigres ressources naturelles de cette région aride. Reportage de Carol Valade