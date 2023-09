Thaïlande : la prolifération du plancton, un effet inquiétant du changement climatique

Dans la province orientale de Chonburi, en Thaïlande, l'eau de mer du haut golfe est d'un vert jade séduisant, et pourtant. Si les animaux marins, comme les poissons et les baleines, se nourrissent de plancton, celui-ci peut également s'avérer toxique en grande quantité. Lorsqu'une prolifération se produit, elle prive l'océan d'oxygène, tuant les poissons, les crustacés et autres créatures. Résultat : un dérèglement dans la chaîne alimentaire naturelle ainsi que dans la pêche.