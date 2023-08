Thaïlande : le pays se dirige-t-il vers la fin de la crise politique ?

Le 22 août, une coalition menée par l'opposition thaïlandaise va présenter son candidat. Un homme est donné favori, le magnat de l'immobilier Srettha Thavisin, du parti PEUa THAI. Ce serait donc la fin d'une crise politique qui dure depuis plus d'un mois. Arnaud Leveau, membre du conseil d'orientation d'Asia Centre et spécialiste de la Thaïlande, ainsi qu'Eugénie Mérieau, politologue et constitutionnaliste française, spécialiste de la politique thaïlandaise, décryptent les enjeux de cette impasse politique.