Thaïlande : Thaksin Shinawatra recouvre la liberté

L'ancien Premier ministre thaïlandais, Thaksin Shinawatra, a recouvré la liberté, dimanche 18 février, six mois après son retour de quinze ans d'exil volontaire. Il a été gracié par le roi du pays en septembre 2023. Condamné à huit ans de prison initialement, le milliardaire de 74 ans a vu sa peine réduite à un an et a bénéficié d'une libération conditionnelle en raison de son âge et de son état de santé.