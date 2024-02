Thaïlande : Thaksin Shinawatra a recouvré la liberté

L'ancien Premier ministre thaïlandais, Thaksin Shinawatra est libre et de retour chez lui. Il avait été condamné à 8 ans de prison pour corruption et abus de pouvoir. Il a ensuite été grâcié, ce qui a réduit sa peine à 1 an d'emprisonnement. Et il n'aura finalement passé que 6 mois en détention.