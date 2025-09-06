TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 25 s

Thaïlande : une nouvelle donne politique

Par TV5MONDE ISABELLE MALIVOIR

Le nouveau 1er ministre s'engage dans les 4 mois à organiser des élections législatives. Vers quoi se dirige le Royaume ? Nous posons la question à notre invitée, spécialiste de la région, la politologue Eugénie Mérieau.