7 min 8 s

Théâtre : "un Prince", les tribulations d'un clochard céleste

Par TV5MONDE PASCALE VEYSSET

Pièce forte et émouvante sur la mémoire et la filiation, « Un Prince » a été écrit par Emilie Frèche et mis en scène par Marie-Christine Orry. L'acteur franco-tunisien Sami Bouajila est notre invité.