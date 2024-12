TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

13 min 52 s

Tractations politiques en France avant une possible censure du gouvernement

Par TV5MONDE Clémentine PAWLOTSKY

Dernières tractations politiques avant une possible censure du gouvernement à l'Assemblée. Le Premier ministre Michel Barnier et son équipe vont-ils tomber cette semaine ? Et si cette censure se concrétise, quelles cartes pourrait jouer Emmanuel Macron ? Décryptage avec Eva Morletto, correspondante en France du média italien Grazia, et Elizabeth Pineau, correspondante Reuters à l'Elysée et Matignon.