Tunisie : des élections locales encore boudées ?

Par TV5MONDE SARAH SAMYA ANFILS

Les tunisiens sont appelés aux urnes, le 24 décembre, pour élire les membres des conseils locaux. Ces derniers seront ensuite appelés à former le Conseil national des districts et des régions, la deuxième chambre du parlement. Beaucoup d'observateurs s'attendent, une nouvelle fois, à un taux de participation au plus bas.