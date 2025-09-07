Chargement du lecteur...
Tunisie : point de départ d'une nouvelle flottille

07 Sep. 2025 à 05h40 (TU)
Des dizaines de bateaux de la grande flottille humanitaire se préparent pour tenter de briser le blocus de Gaza. Départ sans doute mercredi. Parmi ces navires, une délégation sud-africaine menée par le petit-fils de Nelson Mandela.
