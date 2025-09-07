TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 24 s

Tunisie : point de départ d'une nouvelle flottille

Par TV5MONDE GOLNOUCHE BARZEGAR

Des dizaines de bateaux de la grande flottille humanitaire se préparent pour tenter de briser le blocus de Gaza. Départ sans doute mercredi. Parmi ces navires, une délégation sud-africaine menée par le petit-fils de Nelson Mandela.