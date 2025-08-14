TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 19 s

Turquie : incendie, plus de 2 000 personnes évacuées

Par TV5MONDE ANTOINE JOUBEAU

Plus de 2.000 personnes ont dû être évacuées des zones à risque. Le feu, attisé par de violentes rafales de vent, s'est propagé à plusieurs localités situées à l'entrée sud du détroit des Dardanelles, dont le village touristique de Güzelyali.