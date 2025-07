Turquie : incendies à Izmir, Manisa et Hatay

Depuis plusieurs jours, la Turquie est en proie à des incendies dévastateurs qui ravagent l'est, l'ouest et le sud-est du pays. Les pompiers continuent de lutter contre les flammes qui menacent des milliers de vies et de foyers. La province de Hatay est l'une des plus touchées