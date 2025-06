TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 11 s

Turquie : nouvelle audience pour Ekrem Imamoglu dans un de ses nombreux procès

Par TV5MONDE Patrice Férus

Une présidentielle est prévue en 2028 mais l'opposition semble d'ores et déjà en difficulté. Ekrem Imamoglu, le maire d'Istanbul, a été incarcéré en mars dernier pour terrorisme et corruption. Aujourd'hui, un autre procès le concerne. Le point avec Didier Billion, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orien, directeur adjoint de l'Iris.