Turquie : records de température et incendies meurtriers

Par TV5MONDE

Depuis plusieurs jours, la Turquie est confrontée à l'une des vagues de chaleur les plus importantes de son histoire, avec plus de 50 degrés enregistrés dans le sud-est du pays et des incendies. Ils auraient déjà fait déjà au moins 11 victimes. Des milliers de personnes, notamment dans la région d'Izmir, ont également dû être évacuées.