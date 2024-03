Turquie : un scrutin municipal aux enjeux nationaux

Moins d'un an après les élections législatives et présidentielle, les Turcs sont à nouveau appelés aux urnes ce dimanche. L'opposition espère conserver les 11 grandes municipalités qu'elle administre. Le parti présidentiel de l'AKP tentera notamment de reconquérir Istanbul et Ankara. Correspondance depuis Ankara.