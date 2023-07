UE / Mercosur : Lula veut une "confiance mutuelle et non de la défiance"

Paul Germain, correspondant TV5MONDE en direct de Bruxelles, nous explique en quoi l'accord de Libre-échange entre l'Europe et le Mercosur est un dossier sensible qui a peu de chances d'être signé aujourd'hui, malgré le souhait du président Lula et de la Commission européenne.