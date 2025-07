TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

UE : motion de censure contre Ursula von der Leyen, un non événement

Par TV5MONDE PAUL GERMAIN

Au Parlement européen, les députés se sont prononcés sur une motion de censure visant à démettre Ursula von der Leyen. 1 an après le renouvellement de son mandat, la présidente de la Commission européenne suscite une animosité de plus en plus marquée. Les précisions de notre correspondant en direct de Strasbourg.