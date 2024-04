TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min

UE : quel bilan pour l'Europe d'Ursula Van der Leyen ?

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

"Notre Europe peut mourir" a déclaré Emmanuel Macron lors d'un discours à la Sorbonne à un mois et demi des élections européennes. On parle de cette mise en garde et du bilan d'Ursula Van der Leyen à la tête de la commission européenne avec le journaliste Richard Werly.