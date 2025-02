TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

15 min 51 s

Ukraine : 3 ans de guerre et un pays dévasté

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Le 24 février 2022, la Russie lançait ses chars à l'assaut de Kiev. 3 ans de guerre et un pays dévasté. L'armée ukrainienne résiste mais les forces russes continuent d'avancer dans l'est du pays. Sur le plan diplomatique, Donald Trump s'aligne sur Valdimir Poutine. Quel avenir pour l'Ukraine ? Décryptage avec Alla Lazareva, correspondante à Paris de The Ukrainian Week et Thibault Fouillet, directeur scientifique de l'Institut d'Études de Stratégie et de Défense.